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特朗普访华︱中国重量级企业家现身欢迎晚宴 雷军揾马斯克鬼马自拍︱有片

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更新时间：09:49 2026-05-15 HKT
发布时间：09:49 2026-05-15 HKT

5月14日晚，在美国总统特朗普的欢迎晚宴上，多位中国企业家亮相。包括，全国工商联副主席、万向集团党委书记兼董事长暨首席执行官鲁伟鼎、中国航空集团董事长刘铁祥、中国商飞董事长贺东风、联想集团董事长兼CEO杨元庆、小米CEO雷军、海尔首席执行官周云杰、海信集团董事长贾少谦、福耀玻璃工业集团董事长曹晖，以及字节跳动CEO梁汝波等企业家，与会企业家涵盖先进制造、航空、数位科技、消费电子、汽车配套等关键领域。

晚宴现场。央视新闻联播截图
晚宴现场。央视新闻联播截图

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雷军13年前曾访特斯拉

而在晚宴开始前，一段雷军与特斯拉行政总裁马斯克（Elon Musk）合影的影片引发关注。宴会上，雷军主动拿小米手机与马斯克自拍。

两人握手交流。张浦济臻7@微博
两人握手交流。张浦济臻7@微博

马斯克起初看向别处，雷军轻拍其肩膀后两人握手。随后雷军示意合影，马斯克配合并做出眨眼搞怪表情。作为中美两大新能源车企业的负责人，两人的交流可追溯至十多年前。2013年，雷军曾赴美拜访马斯克，并实地参观特斯拉总部工厂。

2013年的两人合照。华尔街电视 Wall St TV@X
2013年的两人合照。华尔街电视 Wall St TV@X

另外，与国航董事长刘铁祥和中国商飞董事长贺东风一起出席晚宴、坐在同一桌的，包括随特朗普访华的波音公司总裁兼总裁奥特伯格（Kelly Ortberg），以及GE航空航天董事长兼总裁卡尔普（Larry Culp）。上一次波音获得中国的飞机采购大单，还是在2017年11月特朗普访华时。中国商飞此前与波音合资成立舟山波音完工中心，负责737MAX飞机的内饰安装、喷涂和交付。

苹果CEO蒂姆．库克（Tim Cook）、英伟达CEO黄仁勋等美国企业家也出席了晚宴。

中国媒体分析指出，这些企业家出席晚宴，一方面展现了中国工商界对特朗普来访的热烈欢迎，另一方面也传递出中国企业愿意积极参与全球合作、推动中美经贸互利共赢的正面讯息。

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