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内地iPhone大减价︱iP17 Pro入手最多减¥2000 iP17最平¥4499

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更新时间：09:50 2026-05-15 HKT
发布时间：09:50 2026-05-15 HKT

苹果（Apple）手机在内地突然减价，即时成为网络热搜。iPhone17 Pro最平可以不足7000元（人民币‧下同）入手。

极目新闻报道，周五（15日）凌晨，苹果手机突然降价，iPhone17 Pro系列全线降价1000元。京东Apple产品自营旗舰店已经第一时间调价，iPhone17 Pro系列出现史上最低价，减价加上以旧换新，双重补贴优惠2000元，到手价6999元，让iPhone17 Pro首次进入「6字头」档位。

内地iPhone 17系列手机周五起突然减价，电商纷纷贴出相关消息。
内地iPhone 17系列手机周五起突然减价，电商纷纷贴出相关消息。
内地iPhone 17系列手机周五起突然减价，电商纷纷贴出相关消息。微博@天猫/中新社
内地iPhone 17系列手机周五起突然减价，电商纷纷贴出相关消息。微博@天猫/中新社
iPhone 17系列近期吸引不少人「换机」升级
iPhone 17系列近期吸引不少人「换机」升级

与此同时，iPhone 17出现推出以来首次减价，多重补贴加上以旧换新，到手价只要4499元。一名苹果专卖店工作人员表示，过去很多用家都等著5月这次降价，加上即将来临的「618」，这很可能就是今年入手的最佳时机。

今年手机行业因内存等核心元器件普遍涨价，导致不少品牌旗舰机加价200至600元。有分析认为，iPhone17 Pro系列的这次降价，或许将刺激一波新的销售。

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