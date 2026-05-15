特朗普访华︱鲁比奥赞叹大会堂装饰 推介同僚竖起拇指

初夏的北京昨日风和日丽，微风轻拂，气温宜人。上午时份，天安门广场上空碧蓝如洗，阳光洒落在人民大会堂浅黄色花岗岩外墙上，为这场备受关注的中美元首会晤增添一份明朗气息。

特次子《江山如此多娇》前留影

上午10时，美方车队抵达东门外广场。习近平微笑着欢迎到访的特朗普，两人握手14秒并简单寒暄，神情从容，展现出大国元首间的稳健与自信。随后，特朗普逐一介绍美方随行官员，当介绍到国务卿鲁比奥时，习近平与他握手约3秒，相互点头致意。



相关新闻：习特会︱习近平：构建「建设性战略稳定关系」作为中美关系新定位

这是鲁比奥首次以国务卿身份访华，本身就具特殊意义。他担任美国国会议员期间，曾在涉华议题上持强硬立场，自2020年起遭中国制裁，理论上被限制入境。此次随团同行，显示中方已解除相关限制，为中美高层沟通扫除障碍。

特朗普访华，与习近平举行中美峰会。新华社

有趣的是，这位一度被视为「反华急先锋」的美国高官，昨步入人民大会堂东大厅时，似乎被宏伟宽敞、金碧辉煌的会议室装饰所吸引，不停比划着大厅的天花，更示意身旁的美国国防部长赫格塞思：「你看看这个。」

参与此次元首会谈的中方官员阵容强大，包括中央政治局常委兼中央办公厅主任蔡奇、中央政治局委员兼外长王毅、中央政治局委员兼国务院副总理何立峰，还有国防部长董军、国家发改委主任郑栅洁、财长蓝佛安、商务部长王文涛等。



相关新闻：特朗普访华︱特朗普出席欢迎晚宴 邀请习近平9月24日访问美国︱不断更新

美方代表除鲁比奥外，还有防长赫格塞思、财长贝森特、贸易代表格里尔、白宫副幕僚长米勒，以及美国驻华大使庞德伟等。据央视新闻报道，鲁比奥在会谈结束后接受访问称，中美关系至关重要且富有建设性，「世界稳定符合每个人的利益」。

随访的特朗普家族成员同样引人注目。特朗普次子埃里克与夫人一同参观人民大会堂，在经典画作《江山如此多娇》前驻足留影。这幅由傅抱石、关山月合作的作品，以磅礴气势描绘中国大好河山，在东大厅明亮光线映照下更显气势恢宏。