特朗普访华•分析︱学者：中美关系新定位 特「变脸」概率降低

复旦大学国际问题研究院院长吴心伯向《星岛》表示，本次中美元首会晤氛围积极、富有建设性。双方均高度重视并提前精心筹备，会晤首次确立「中美建设性战略稳定关系」新定位，为两国关系确立了指导性框架，有助于维系当前双边阶段性均衡格局，也为后续关系发展注入正向动力。他相信，双方有望在经贸、外交安全、人文交流等多个领域收获一系列重要成果。

构建「合作优先竞争有度」新范式

吴心伯指出，这是自特朗普首任期以来，中美首次就双边关系发展定位与前行方向达成共识，背后既有中方推动构建积极建设性双边关系的意愿，也源于美方经过多年博弈，重新认知中国的实力与立场；叠加自身内外处境承压，美方转而更倾向务实合作。



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他透露，前总统拜登任内中美也曾谋求关系指导原则共识，但外交磋商波折不断。当年习拜峇厘岛会晤前，中美经过7轮谈判仍谈不下来。如今中美「不打不相识」，历经9年战略博弈，中国综合实力与战略定力今非昔比，美方也已跳出零和思维，承认自身同样能从对华合作中获益，合作共赢更符合美国发展利益。自去年10月份开始，中美已形成比较稳定的阶段性均衡状态。

习近平和特朗普共同参观天坛。两旁为特朗普次子埃里克及其妻子。

国家主席习近平与美国总统特朗普参观北京天坛，两位元首在祈年殿广场合影。

吴心伯研判，也正因此，如今再重演特朗普首任期访华后立刻「变脸」、对华强硬施压的一幕，概率已明显降低。回望特朗普上次访华，虽然当时成果丰硕，但其返美后政策迅速转向，贸易摩擦升温、双边关系急转直下。

复旦大学中国研究院副研究员刘典对《星岛》指出，此次会晤是近年来中美关系战略属性最强、框架性最清晰的一次。双方既不回避竞争现实，也未陷入对抗叙事，着力构建起「合作优先、竞争有度、稳定可期」的相处新范式。



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刘典认为，双方对经贸磋商团队取得「总体平衡积极」的成果予以肯定，表明在当前复杂国际环境下，经济理性仍在发挥作用。不同于过去动辄强调「巨额大单」，这次更注重「可持续势头」和「平等协商」，凸显双方越发务实的相处思路。不过，中美关系这一新定位仍需后续实际行动落地检验，尤以台湾问题立场、经贸共识接续落实为关键。而在中东、乌克兰等国际议题上，协调空间相对有限，双方短期内难有突破。

驻京记者杨浚源