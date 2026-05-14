特朗普访华｜习近平设宴欢迎 指中美应相互成就造福世界

国家主席习近平在北京人民大会堂举行宴会，欢迎美国总统特朗普访华，人民大会堂金色大厅华灯璀璨，两国元首首先后发表致辞。



习近平指出，今年是中国「十五五」开局之年，14亿多中国人民立足5000多年中华文明深厚基础，正在以高质量发展全面推进中国式现代化。今年也是美国独立250周年，3亿多美国人民正在重振爱国、创新、开拓精神，推动美国发展迈向新的征程。中美两国人民都是伟大的人民，实现中华民族伟大复兴和让美国再次伟大，完全可以并行不悖、相互成就、造福世界。

相关新闻：特朗普访华｜晚宴菜单曝光金汤龙虾配冰花水煎包 解放军乐团演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如愿》

中美合则两利斗则俱伤

习近平强调，55年前，中美开展「乒乓外交」，推开了中美冰封20多年的大门，成为当代国际关系史上的重大事件。此后，中美之间以很多开放合作的故事，不断书写着友谊的佳话。新形势下，他同特朗普总统多次会晤和通话，推动中美关系保持总体稳定。两人一致认为，中美关系是当今世界最重要的双边关系，只能搞好不能搞坏。两国合则两利、斗则俱伤，应该成为伙伴而不是对手。两人同意构建中美建设性战略稳定关系，推动中美关系稳定、健康、可持续发展，为世界带来更多和平、繁荣、进步。

相关新闻：特朗普访华｜马斯克携6岁儿子X现身人民大会堂 网友：穿中式刺绣背心太可爱

特朗普依足讲稿谨慎致词

习近平指出，纵观中美关系发展历程，能不能做到相互尊重、和平共处、合作共赢是双边关系能否稳定发展的关键所在。中美关系承载着两国17亿多人民的福祉，关乎世界80多亿人民的利益，「我们应当共同扛起这个历史重任，推动中美关系这艘巨轮沿著正确航道平稳前行。 」

特朗普表示，十分感谢习近平主席对他访华的热情款待。他说习近平是他的朋友，并表示两人进行了非常积极和建设性的讨论。美国人民和中国人民相互欣赏、相互尊重，友谊源远流长。美中关系是世界上最重要的双边关系，两国要加强合作，为世界创造美好未来。

与平时的演讲不一样，特朗普这场演讲措辞谨慎，高度依赖讲稿，没有一般常见的即兴发挥和「变通」的情况。

李强、蔡奇、王毅、何立峰等出席宴会。