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特朗普访华︱习特会今登场 央视播中美首部合拍动画《功夫熊猫3》

即时中国
更新时间：09:05 2026-05-14 HKT
发布时间：09:05 2026-05-14 HKT

中美元首今日（14日）在北京会晤，央视电影频道，将在今日下午播出中美首部合拍动画片《功夫熊猫3》。

央视官网节目表，由今日下午2时42分开始，连续播出逾三小时的《功夫熊猫》系列电影，先后播出《功夫熊猫》及《功夫熊猫3》。之前网上有传频道播放《孙子从美国来》，不过最终未有出现安排。

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网传播《孙子从美国来》

据悉，《功夫熊猫3》是首部中美合拍的动画电影，于2016年上映。该片由中影股份、中美合资的东方梦工厂以及美国梦工厂（动画）三方联合出品。

央视电影频道曾在2019年中美贸易战升级的形势下，连续播放《上甘岭》、《英雄儿女》等多部抗美援朝题材的电影，后又在中美领导人通话后播出讲述两国军人合作抗日的爱情电影《黄河绝恋》。该频道当时在官方微博称：「我们在用电影这样一种文艺作品呼应当下的时代。」

去年5月，中美均称日内瓦会谈取得实质进展后，央视电影频道曾拟在5月12日晚播出电影《纽约，我爱你》，随即引起热议，最终临时撤档。

央视播放《功夫熊猫》系列电影，亦引起网民热议。网民意见：
寒雨微博：这几个意思啊
可爱鬼又捣蛋：团结合作
西瓜melon：3是父子重逢的剧情 ~

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