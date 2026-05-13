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深圳龙岗两米巨蟒拦路 消防活捉放生吁炎夏防蛇

即时中国
更新时间：20:00 2026-05-13 HKT
发布时间：20:00 2026-05-13 HKT

本月11日晚上，深圳市龙岗区坪地街道发生惊险一幕。一条体长约两米的巨蟒突然出没并踡缩于马路中央，对途经该处的市民构成安全隐患，有途人见状随即报警求助。

消防员安全捕获

深圳消防救援人员接报后迅速赶赴现场处置。救援人员凭借专业装备及熟练技巧，迅速将该条两米长的蟒蛇安全捕获并妥善控制，整个过程有惊无险，并未造成任何人员受伤。

深圳惊现2米巨蟒。 深圳新闻网
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深圳惊现2米巨蟒。 深圳新闻网

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为维持生态平衡及保障市民出行安全，消防人员随后将涉事蟒蛇移交予相关野生动物管理部门，并将其送往远离民居、适合其生存的野外区域放归大自然。

高温诱发蛇类活动

深圳消防部门提醒，近期天气持续高温闷热，正值蛇类频繁外出活动、觅食及迁徙的高峰期。市民日常出行或散步时，若途经草丛、绿化带、路边树荫及偏僻路段，务必多加留意并尽量绕道而行。

当局强烈呼吁，若市民偶然遇到蛇类，切勿围观、挑逗、自行抓捕或擅自驱赶。市民应与蛇类保持安全距离，避免惊扰其活动，并第一时间致电报警求助，交由消防及专业部门作规范处理。

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