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猥琐男大生课堂偷拍裙底 当场断正仅「留校察看」惹议

即时中国
更新时间：18:30 2026-05-13 HKT
发布时间：18:30 2026-05-13 HKT

广州知名学府华南理工大学近日惊传校园性骚扰事件。一名男学生在课堂期间，涉嫌利用课桌遮掩，以手机偷拍后座女同学裙底，过程长达半小时。校方今日（13日）证实，已对该名涉事男学生处以「留校察看」处分，惟处理结果在网上引发广泛热议。

遭多名女生当场揭发

根据网传影片及学生爆料显示，近日，一名身穿黑衣的男学生在课室内，疑借课桌作掩护，将手机倒置放于座椅下方，以此角度偷拍后排女生的裙底。据悉，偷拍过程录制长达约30分钟。

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男大生课堂偷拍裙底，反被拍下恶行。
男大生课堂偷拍裙底，反被拍下恶行。

现场多名女生察觉异样后，当场揭发该名男生恶行，并严正要求其打开手机相册查验。该男生起初表现抗拒，双方僵持近四分钟。最终在众人施压下，男生被迫打开相册删除偷拍片段，并按受害人要求道歉。相关影片随后在校内及社交平台疯传，引发强烈愤慨。

双方已和解 校方称将加强教育

华南理工大学党委宣传部今日下午回应内媒查询时证实，涉事者确为该校学生。校方表示，事件发生后已第一时间介入核查，目前已根据校规对该男生作出「留校察看」处分。

男大生课堂用手机偷拍裙底。
男大生课堂用手机偷拍裙底。

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校方补充指，涉事双方目前已进行沟通并达成和解共识。各学院老师亦已著手安抚学生情绪，后续将加强全校学生的法治教育及心理健康疏导，以防同类事件再次发生。然而，不少网民对「留校察看」的处分表示质疑，认为处罚过轻，难以起到警戒作用。
 

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