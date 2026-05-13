有毒网红糖︱上海揭「爱必享」含「伟哥」 网民：睇名都知有蛊惑

上海市监局抽检发现一款叫「爱必享」的网红糖果，每公斤竟含有125克「伟哥（内地称威而钢）」 ，且涉事商家已是第二次被发现违法。当局指相关成分禁止添加入一般食品，长期食用或对人体构成严重损害。对于壮阳糖引发的食品安全疑虑，有网民调侃「看名就知具功能性」。

每公斤含125克「伟哥」

综合内媒报道，上海市监局在一款叫「爱必享」的糖果，化验出每公斤高达125克的「伟哥」，按单颗糖约5克计算，相当于含药量625微克，远超处方药单次安全剂量50至100微克。



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类似的糖果被商家以「男科用药」、「提神」、「壮阳」等宣传，并在电商平台有售。而涉案商家，在2025年9月，已曾被通报，商家随后失联，以虚假注册地址关闭涉事网店。

上海市监局发现有网红糖果含有「伟哥」。

上海市监局食品抽检处工作人员表示，后续会有核查处置，不合格信息会通报涉及的外省市。

封面新闻报道指，13日仍能检索到名称包含「爱必享糖果」的商品，在电商平台有售。

事件揭发后，网民纷纷议论，「曾经通报还在卖？」、「家长们给孩子选零食可得更上心了」、「每粒糖约20元(人民币)，『伟哥』每粒是10元」、「听这名字就是功能性糖果，不是普通糖果」、「叫这种名字的能是甚么正经糖果？」、「看名就知具功能性」。



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对于有人大费周章把「伟哥」做成糖果的用意，有网民解释，不法商家此举，可能是想通过把药物有效成份造成糖果，是规避药物审批及监管，以卖药价钱卖「糖」。

「伟哥」属于处方药，擅自服用可引发严重副作用。尤其心血管疾病患者若同时服用硝酸甘油类药物，可能导致血压骤降，甚至猝死。

若儿童或女性误食，也可能造成内分泌失调、肝肾功能损伤等问题。