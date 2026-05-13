重庆男落毒纵火3度图杀女友 问一问题断正遭判囚4年

重庆有情侣因经济及感情纠纷，男方居然动杀机，先后3次用毒药或纵火方式，企图杀死女友但均失败。由于疑犯曾用手机查诣「什么药吃了会死人」，成为犯罪动机的证据，结果企图杀人等罪成判囚4年。

女友父母误食毒粥

据荔枝新闻报道，裁判文书网近日公布一宗刑事案判决详情。案情指，重庆市城口县45岁男子冉某某，因为感情及经济纠纷，对女友黄某某心生不满。

冉某某2025年7月，首先以老鼠药投入黄某某的水杯内，企图毒死女友，但黄某某发现水有异样而未有喝下。

数日之后，冉某某趁黄某某用高压锅煮粥时，投入杀虫剂，但结果只被黄某某的父母进食，导致二人食物中毒，黄某某则又逃过一劫。

同年7月23日凌晨，连环两次投毒失败的冉某某，将点燃的纸杯从杂物间窗户处丢进黄某租住的房屋，所幸被扑灭，未造成人员伤亡。

警方调查期间，发现冉某某的手机搜索纪录中，出现「什么药吃了会死人」的问题，成为犯罪意图的证据。冉某某最终被重庆市城口县法院一审认定冉某某犯故意杀人罪、放火罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年。