湖南员工获8日带薪假陪仔高考 网民：这公司值得发大财

内地父母视子女参加高考为头等大事，湖南有好老板特准员工可以有8天带薪假期陪子女应考高考，被网民激赞，指老板「值得发大财」。

老板：都是父母，将心比心

湖南浏阳超吉爱食品11日发出内部通告，指仓管员胡某入职以来，工作勤恳认真，表现获公司肯定，给予胡某在6月1日至8日放有薪假，方便他陪参加今年高考的儿子应考。通告并祝胡某儿子金榜提名。

通告迅即在网上广传，引起网民热议，「建议全国推广」、「这公司值得发大财」、「人性化」、「太暖心了」、「老板暖心员工也会对老板诚诚恳恳」、「这就是中国人对教育的重视」、「老板有格局」。

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有该公司的员工向九派新闻表示 ，公司去年成立，胡某工作非常勤恳和认真，也很优秀，因此大力度给他放陪考假，让他可以安心回去陪孩子，「一开始我不敢相信会放这么长」，他又指，「老板对每一个员工都是非常关爱友善的，是一个爱心满满的好老板」。

红星新闻找到该公司负责人欧阳先生，他表示，「都是父母，将心比心」，因注册时间较短，目前只有四五十名员工，胡某是第一位孩子高考的员工，以后遇到员工孩子高考的，都会给他们放假。