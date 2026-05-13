Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

湖南员工获8日带薪假陪仔高考 网民：这公司值得发大财

即时中国
更新时间：16:00 2026-05-13 HKT
发布时间：16:00 2026-05-13 HKT

内地父母视子女参加高考为头等大事，湖南有好老板特准员工可以有8天带薪假期陪子女应考高考，被网民激赞，指老板「值得发大财」。

老板：都是父母，将心比心

湖南浏阳超吉爱食品11日发出内部通告，指仓管员胡某入职以来，工作勤恳认真，表现获公司肯定，给予胡某在6月1日至8日放有薪假，方便他陪参加今年高考的儿子应考。通告并祝胡某儿子金榜提名。

通告迅即在网上广传，引起网民热议，「建议全国推广」、「这公司值得发大财」、「人性化」、「太暖心了」、「老板暖心员工也会对老板诚诚恳恳」、「这就是中国人对教育的重视」、「老板有格局」。

相关新闻：内地高考｜送考家长穿旗袍寓意「旗开得胜」 湖北妈为此减重25斤勉励孩子

有该公司的员工向九派新闻表示 ，公司去年成立，胡某工作非常勤恳和认真，也很优秀，因此大力度给他放陪考假，让他可以安心回去陪孩子，「一开始我不敢相信会放这么长」，他又指，「老板对每一个员工都是非常关爱友善的，是一个爱心满满的好老板」。

红星新闻找到该公司负责人欧阳先生，他表示，「都是父母，将心比心」，因注册时间较短，目前只有四五十名员工，胡某是第一位孩子高考的员工，以后遇到员工孩子高考的，都会给他们放假。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
牛头角的士铲上行人路酿5伤 两女途人挨撞一死一昏迷
01:20
牛头角的士铲上行人路酿5伤 两女途人挨撞一死一昏迷
突发
2小时前
乐风集团证实创办人周佩贤离世 赞扬生前致力贡献地产界 访问曾说「逆市中已尽力」
乐风集团证实创办人周佩贤离世 赞扬生前致力贡献地产界 访问曾说「逆市中已尽力」
商业创科
6小时前
太子花墟超群饼店5.17结业！屹立近60年 为全港首间西饼店 店员证实：租约期满
超群饼店太子花墟店结业！屹立60年 为全港首间西饼店 店员证实：租约期满
饮食
5小时前
子母®扎根香港营养教育十三载 以微小习惯成就下一代大健康
企业资讯
2026-05-12 08:00 HKT
《爱．回家之开心速递》惊传7月大结局 播足近10年终划句号 疑因一事推倒重来开新处境剧
影视圈
5小时前
李泳汉老婆Conny急锁社交网避风头？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 录音流出与大新抱有关
李泳汉老婆Conny急锁社交网避风头？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 录音流出与大新抱有关
影视圈
22小时前
李修贤轰李泳汉「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父干 爆李家鼎一生劳碌养施明
李修贤轰李泳汉「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父干 爆李家鼎一生劳碌养施明
影视圈
20小时前
方皓玟首开腔回应乐风创办人周佩贤死讯 自揭同居真相 不知对方财困：很伤心，接受不到
方皓玟首开腔回应乐风创办人周佩贤死讯 自揭同居真相 不知对方财困：很伤心，接受不到
影视圈
45分钟前
乐风创办人周佩贤轻生 疑百亿王国陷财困 曾靠「轻资产」发围 旗舰商厦沦银主盘
01:53
乐风创办人周佩贤轻生 疑百亿王国陷财困 曾靠「轻资产」发围 旗舰商厦沦银主盘
商业创科
17小时前
港男深圳揼骨惊遇「来都来了2.0」险失守 韩系男技师行为太「到位」 突问「那两个字」吓到速逃 记者联络事主获店名｜Juicy叮
港男深圳揼骨惊遇「来都来了2.0」险失守 韩系男技师行为太「到位」 突问「那两个字」吓到速逃 记者联络事主获店名｜Juicy叮
时事热话
6小时前