特朗普访华︱《人民日报》文章谈中美关系 「回不到过去，但有更好未来」

美国总统特朗普将于今日（13日）晚抵达北京，相隔9年再次访问中国。按行程，他将于周四（14日）早上，与国家主席习近平举行双边会谈。外界关注，今次两国元首会晤对中美关系未来的发展。《人民日报》今日发表「中美关系回不到过去，但有一个更好的未来」的文章。



文章指出，中美关系已走到全新的历史方位。中美元首又一次握手，必将是一个具有里程碑意义的新起点。

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文章引述国际观察人士指，近10年内，中美关系经历两轮从跌至低谷到重回正轨的起伏历程。今天双方对话更平等、沟通更务实、底线更清晰，中美关系展现出韧性中开新局的可能。



文章续指，中国不挑战、不寻求取代美国，乐见美国繁荣发展。中方维护自身正当权益的意志同样坚定不移。面对关税战、贸易战，中方愿「谈」敢「打」，坚守原则与底线，不仅彰显了硬核实力，赢得了国际尊重，也为双方回到谈判桌前，通过对话协商解决分歧创造了可能。

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今天中美对话更平等

文章称，中美互动模式的变化，让更多人认识到：中国发展壮大是历史大势，任何遏制打压中国的企图都不可能成功。中美双方互动越来越平等，美国看中国的眼光更加平视，已成为国际战略界的共识。这不仅是发展态势、力量格局的映照，更是理性与成熟的回归。



中美元首会晤前夕，有国际学者作出如是展望。国际舆论普遍认为，当前正是中美「重新校准彼此目标与互动方式的窗口期」。元首外交高瞻远瞩的战略引领，确保中美关系这艘巨轮不触礁、不偏航、不失速。



文章亦提到，台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的核心问题，也事关中美关系的政治基础。习近平多次同特朗普表明中方在台湾问题上的原则立场，强调台湾是中国的领土，中方必须捍卫国家主权和领土完整，永远不可能让台湾分裂出去。明确原则底线，正是防止中美关系出现严重风险的责任担当。

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台湾是中美关系最敏感核心问题

此外，经贸既是近年来中美分歧较为突出的领域，也是看清两国关系本质的一个窗口。



文章称，近年来，美方单方面发起对华关税战、贸易战，泛化国家安全概念，在科技领域出台严苛管制措施。种种扰乱正常经贸合作的做法，不仅没能解决其货物贸易逆差和产业竞争力问题，反而让美国企业和消费者付出了沉重代价。



中美经贸关系的波折起伏，给双方带来重要启示。从经贸到全局，一个结论愈加清晰：中美对话比对抗好，合作比零和好，稳定比折腾好。



文章写道，当前，国际形势正经历二战结束以来最深刻演变，地缘冲突频发，经济全球化遭遇逆流，全球治理赤字更加突出，人类共同面临的挑战前所未有。

中美斗，世界忧

推动全球发展，离不开中美合作。世界经济经不起前两大经济体陷入「脱钩断链」。双方应该做伙伴、做朋友，让经贸合作继续成为中美关系的压舱石，成为世界经济增长的推进器，共同维护全球产业链供应链稳定。



此外，当前，中东局势持续紧张，冲突外溢风险上升。中方始终认为，武力不是解决问题的办法，坚持为和平奔走，支持一切有利于恢复和平的努力。



文章最后强调，中美合，世界安；中美斗，世界忧。面对新形势、新挑战，中美双方都应秉持责任意识，把稳定的信号释放得更充分，把合作的道路走得更宽广，为世界应对挑战、开创未来注入更强劲的正能量。