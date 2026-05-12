东南亚产量飙升物流提速 内地榴梿价跌3成

今年5月，内地榴梿市场价格出现明显下调，较去年同期大跌超过3成。各地批发市场及大型超市纷纷减价，消费者掀起抢购潮，高呼「实现榴梿自由」。有个别商户单日销量高达9000斤，销售量较平日大幅攀升。

综合内地传媒报道，广州榴梿批发市场的「金枕头」榴梿，今年售价普遍维持每斤18元至26元（人民币，下同），部分档口推出13.8元特价。全国多个连锁商超同步降价，上海沃尔玛榴梿单价每斤23.9元，麦德龙售价低至每斤21.8元，深圳天虹超市折后单价每斤26.9元。盒马、山姆等主流新零售平台货源紧张，多次显示补货中，仅门店现货销售，市面抢购氛围浓厚。

业内表示，今次榴梿价格「腰斩」，源于多重供应端利好因素叠加。首先，东南亚主产区迎来丰产期，4月中旬起泰国、马来西亚榴梿进入集中采收阶段，泰国榴梿整体产量较往年增加3成至4成，外销货源大幅增量。

其次，跨境物流运力大幅提升，中老（老挝）铁路「澜湄快线」国际冷链班列旺季加密班次，由日常每日2列增至6列。泰国榴梿经铁路26小时可抵达昆明，再经公路联运，48小时内可运抵上海、杭州等30多个内地城市。据预计，今年中老铁路热带水果运输量将突破20万吨，同比上升约2成。

此外，内地口岸持续优化通关流程，大幅提升通关及物流效率，有效压缩运输时长、减少货物损耗，保障榴梿新鲜度的同时，进一步压低整体供货成本。