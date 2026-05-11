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广西梧州公共巴士坠山多人伤 目击者：桥高几十米

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更新时间：21:40 2026-05-11 HKT
发布时间：21:40 2026-05-11 HKT

（今日）11日，有多名网友发视频称在广西梧州云龙大桥，一辆公交巴士与小车碰擦后落在桥底。根据现场视频显示，一辆红色巴士横翻落在桥底，桥上的护栏被撞断。有警车与救援人员到场，车内有人员被困。

据梧州市万秀区人民政府通报，11日下午2时50分许，在梧州市万秀区西江三路一辆巴士与一辆普通汽车碰撞，事故造成公交车坠翻。经现场勘查，公交车上共6人，均已脱困并送医治疗。小型汽车上2人受轻伤，已第一时间自行就医。

公交车上共6人，均已脱困并送医治疗。极目新闻
公交车上共6人，均已脱困并送医治疗。极目新闻

「这座桥大概有几十米高，落差很大。事故看著十分惊险，车身已经严重受损了。」现场一位目击者向内地「潮新闻」回忆，事故发生不久后，云龙大桥第一时间实施全段封路管控，桥面及周边区域禁止车辆和行人通行，现场秩序由工作人员维护。「现在现场多辆消防车、救援车辆陆续赶赴事发点位。」该目击者称，涉事坠落的公交车目前仍未被起吊上岸。

与此同时，潮新闻致电梧州市消防救援支队（局）指挥中心，工作人员表示，救援人员已第一时间开展现场搜救、应急处置等相关工作，具体情况以官方通报为准。

公开资料显示，云龙大桥建于1996年4月26日，于1998年7月30日全线通车。作为当地重要过江交通要道，该桥运营多年来曾多次遭遇险情并进行维修加固。2009年7月7日至9月28日，云龙桥封桥更换斜拉索 。

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