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孕妇泰国堕崖案｜王暖暖怨遭压榨狂做直播致病倒 无忧传媒：已友好解约

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更新时间：13:30 2026-05-11 HKT
发布时间：13:30 2026-05-11 HKT

王暖暖2019年怀孕期间，在泰国被丈夫推落34米高悬崖，企图谋财害命。大难不死的她回国后转做网上直播，在抖音有529万粉丝。早前她控制遭压榨，一年要做逾百场直播，累得病倒入院。11日，MCN无忧传媒宣布，已与王暖暖经友好协商后解约。

拍摄中途惊厥抽搐

据《北京商报》11日报道，指已从无忧传媒方面获悉，已与王暖暖经过友好协商，确定解约。

王暖暖早前声称遭公司压榨狂做直播，导致健康出问题。抖音
王暖暖早前声称遭公司压榨狂做直播，导致健康出问题。抖音
王暖暖早前声称遭公司压榨狂做直播，导致健康出问题。抖音
王暖暖早前声称遭公司压榨狂做直播，导致健康出问题。抖音

5月9日凌晨，王暖暖发文称拍摄途中突然惊厥，随后剧烈抽搐有濒死感。王暖暖控诉公司长期霸凌、PUA、被洗脑，2025年自己直播100多场，相当于隔天一场，自己还要出差拍视讯，即使坐月子也要工作，正常人都无法承受，批评公司一切向钱看，真的受不了。

相关新闻：孕妇泰国堕崖案｜一审宣判准王暖暖离婚 狠夫赔¥50万

第三方平台资讯显示，王暖暖帐号近30天总销售额为250万至500万，其近一个月已掉粉1.5万。此外，王暖暖帐号20秒以内视讯报价12万，1分钟以内视讯报价14万。

杭州的无忧传媒成立于2020年12月，业务含广播电视节目制作经营、演出经纪、网路文化经营等，年报资讯显示，该公司参保人数达1000余人。

 

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