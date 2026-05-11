广东地震局突全省发提醒短信 惹网民虚惊成微博热搜

广东省地震局11日早上突然向全省民众发手机短信，吓得一众罕有体验过地震的广东人，以为发生地震要发紧急警报，事件更成为微博热搜首位。

网民批应清楚标明「5.12」

广东省地震局早上8时37分，向全省民众发手机短信，指「地震预警可在破坏性地震来临前，提前提醒广大群众采取紧急避险措施，科学应对震情，守护生命安全」。

短信内容虽然是科普性的提醒，但由于民众罕有收到「广东省地震局」发出的信息，所以甫看短信抬头，纷纷被吓了一跳，以为广东出了地震大灾情。

有网民解释，由于明天（12日）是全国防灾减灾日，相信广东地震局也是为响应活动，提前发出科普短信，却意外引发虚惊。

网民纷纷留言指，「措不及防式的关怀」、「原来如此，吓我一跳」、「刚收到，确实有点小惊讶」、「吓死个人。。。话说不明白不如不说」、「好歹写了5月12日。这广东地震局突然来这么一条，吓我一跳，我还跑下了楼」、「收到的简讯不清不楚，又不清楚512」、「这条简讯大可不必吧？难道有人反对地震预警？这还要宣传？」、「还以为要地震了 资讯发的不清楚」。