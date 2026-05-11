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「阿妈有两个老公」︱OPPO低俗文案刮连坐风 武大割席声明又惹过敏批评

即时中国
更新时间：10:33 2026-05-11 HKT
发布时间：10:33 2026-05-11 HKT

OPPO手机「阿妈有两个老公」的宣传文案，惹来恶评，网民发现文案团队负责人余某是武汉大学校友，将矛头指向武大，质疑其水平及校风。武大10日发声明与余某割席，斥其文案价值取向，与学校理念严重不符。

中国广告协会指为行业敲响警钟

OPPO手机在母亲节前夕，推出「阿妈有两个老公」的广告宣传，以「追星」梗企图展现母亲的多元形象，结果却遭外界一致批评，指文案低俗、违反家庭伦理。

武大就事件发割席声明，被外界质疑向无理网评屈服，没有大学应有判断力。
武大就事件发割席声明，被外界质疑向无理网评屈服，没有大学应有判断力。


相关新闻：母亲节｜OPPO宣传「阿妈有两个老公」 网民洗版式狠批：低俗当有趣

OPPO方虽同日下架文案及道歉，但网民仍热议事件，甚至翻出文案的创作团队负责人余某，原来是武大校友，导致网上出现「连坐」声音，质疑武大的育人水平。

武大10日发声明，指极不认同相关广告文案的内容表述和价值倾向。这与武汉大学立德树人的育人理念严重不符。愿余校友以自诚勇气，善对社会批评，与企业一道肩负起社会责任。

中国广告协会指出，个别品牌借母亲节推出的行销文案，以扭曲亲情、猎奇调侃的方式制造话题，曲解家庭伦理，已引发社会各界的广泛质疑与谴责，为整个广告行业的创意行销敲响了警钟。

武大的迅速割席，在网上也引发两派网民激辩，支持一方认为武大，「这才是国家高等学府该有的担当」、「百年学府武大不应该被蹭热度」。

也有网民质疑，武大反应过敏，失去对事件的判断力，「跟学校有什么关系？？？」、「一码归一码，谁错了谁就改，关联学校莫名其妙吧」、「毕业生职场行为与母校无关，校方声明迎合了网路『舆论连坐』情绪」、「将网路戾气误作真实民意」、「助长谁闹得凶谁有理？」。

 

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