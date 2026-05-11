「阿妈有两个老公」︱低俗文案武大割席惹过敏批评 OPPO高级副总裁直降两级

OPPO手机「阿妈有两个老公」的宣传文案，惹来恶评，网民发现文案团队负责人余某是武汉大学校友，将矛头指向武大，质疑其水平及校风。武大10日发声明与余某割席，斥其文案价值取向，与学校理念严重不符。此外，OPPO于11日发问责通报，其中OPPO中国区业务负责人段要辉负最终管理责任，职级直降两级。

据介面新闻报道，事件引发OPPO对相关责任人施以公司史上罕见的处罚，其中，OPPO中国区业务负责人段要辉负最终管理责任，职级直降两级，冻结调薪36个月； 直属业务部门部长王怡，职级降一级，冻结调薪12个月；公关部部长马新，年度绩效不高于C，从本月起冻结调薪12个月；项目团队主管，O职级降一级，本年度绩效不高于C。

中国广告协会指为行业敲响警钟

OPPO手机在母亲节前夕，推出「阿妈有两个老公」的广告宣传，以「追星」梗企图展现母亲的多元形象，结果却遭外界一致批评，指文案低俗、违反家庭伦理。

武大就事件发割席声明，被外界质疑向无理网评屈服，没有大学应有判断力。



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OPPO方虽同日下架文案及道歉，但网民仍热议事件，甚至翻出文案的创作团队负责人余某，原来是武大校友，导致网上出现「连坐」声音，质疑武大的育人水平。

武大10日发声明，指极不认同相关广告文案的内容表述和价值倾向。这与武汉大学立德树人的育人理念严重不符。愿余校友以自诚勇气，善对社会批评，与企业一道肩负起社会责任。

中国广告协会指出，个别品牌借母亲节推出的行销文案，以扭曲亲情、猎奇调侃的方式制造话题，曲解家庭伦理，已引发社会各界的广泛质疑与谴责，为整个广告行业的创意行销敲响了警钟。

武大的迅速割席，在网上也引发两派网民激辩，支持一方认为武大，「这才是国家高等学府该有的担当」、「百年学府武大不应该被蹭热度」。

也有网民质疑，武大反应过敏，失去对事件的判断力，「跟学校有什么关系？？？」、「一码归一码，谁错了谁就改，关联学校莫名其妙吧」、「毕业生职场行为与母校无关，校方声明迎合了网路『舆论连坐』情绪」、「将网路戾气误作真实民意」、「助长谁闹得凶谁有理？」。