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《给阿嬷的情书》︱潮汕话细诉侨批温情故事 票房料破3亿

即时中国
更新时间：08:57 2026-05-11 HKT
发布时间：08:57 2026-05-11 HKT

内地潮汕话电影《给阿嬷的情书》近期走红。该影片以南洋侨批为题材，故事温情，即使由非科班导演执导、全素人主演，在评分网站豆瓣仍罕见获得9.1分，刷新内地今年上映影片最高分，总票房预测更涨至3亿元人民币。广东汕头、揭阳、潮州三市的市委书记也相继走进影院，观看这部电影。

全素人演出大获好评

刚刚过去的五一假期，由潮汕本土导演蓝鸿春执导的《给阿嬷的情书》成为票房黑马。影片以「侨批」串联起中泰两地、两代人的牵挂与坚守：阿嬷叶淑柔守着潮汕老屋，半生等候着远赴南洋丈夫的书信，孙子赴泰寻找「失联阿公」踪迹，却发现当年书信不断的阿公其实早已去世，意外揭开一场由善意编织、以情义支撑的跨洋守望。

侨批是指19世纪至20世纪70年代末，海外华侨通过民间渠道寄回中国的汇款凭证，常常附带家书或简短的留言。影片九成情节来自真实事件，既展现了潮汕先辈下南洋的奋斗史诗，也书写了两位坚韧、真挚的女性之间互为灯塔的精神羁绊。

饰演女主角谢南枝的演员李思潼被指为电影加分很多。她两年前拍这部电影时，是广东财经大学金融专业大二学生，并没有表演经验。导演在短视频平台刷到她的日常视频，被其古典及坚韧的气质吸引，随即联系试镜。

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