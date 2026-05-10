王楚钦生日︱粉丝包起商场变「痛楼」挂巨型海报 国家体育总局：保持理性

国家乒乓球队队员王楚钦将于周一（11日）生日。早前，有王楚钦的粉丝在内地多个商场挂上海报，贺偶像生日，甚至大搞应援活动。国家体育总局相关部门负责人今日（10日）表示，近期，关注到全国多地出现透过商场大萤幕照片投放、线下粉丝聚集应援等方式为国家队运动员庆生相关活动。

通报又指，此类活动不仅占用大量公共资源，也容易对运动员备战参赛产生干扰。同时，活动组织者、商场等相关方面未经授权使用运动员肖像也涉嫌侵犯运动员合法权益。

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负责人强调，希望大家能关注运动员的赛场表现，为他们加油打气。也请大家保持理性，遵守相关法令，不组织、不参与运动员庆生等活动。

早于十多日前，内地多个商场已陆续被包下，挂上不同的祝贺王楚钦生日的巨型海报，有的从底层一路延伸到顶层，连玻璃幕墙上都贴满了密密麻麻的生日祝福。有人调侃道：这排面，比电影节红毯还夸张！

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王楚钦早于上周五（8日）凌晨在微博发帖写道：「关于即将到来的生日，我不提倡也不会参与任何形式的生日应援活动，大家多关注比赛就是对我最好的支持。一起为中国队加油！」

随后，有商场指，为尊重王楚钦本人的想法与意愿，决定取消原定于5月10日举办的生日应援活动。

