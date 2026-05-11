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解决提出问题的人︱网民批演唱会座椅残脏遭反投诉 桂林文旅认有拉黑已道歉

即时中国
更新时间：09:39 2026-05-11 HKT
发布时间：09:39 2026-05-11 HKT

解决不到问题，便解决提出问题的人。广西早前举行的一场重头演唱会，有观众投诉座椅又残又邋遢，但更离谱的是在向当地文旅投诉后，竟然被「拉黑」，及遭桂林文旅向社群平台反投诉，指投诉人「侵犯个人名誉权」。

桂林文旅11日通报，指经桂林市文化广电和旅游局联合相关部门核查，确认演唱会看台部份座椅未清洁，是主办方疏漏所致，已对其严厉批评；承认有拉黑投诉人情况，已向该网友道歉及解除拉黑。

遭反投诉「侵犯个人名誉权」

广西莫女士近日在抖音、小红书等平台发帖，批评「5·4桂林超级Live演唱会」主办单位安排失当。她指，其购买的座位在「东3区」，观众席座椅普遍存在卫生问题，多张座椅留有明显脏污痕迹，于是向行业主管部门反馈问题。

封面新闻报道，5月5日上午，莫女士首先通过抖音私信「桂林市文化广电和旅游局」官方帐号，被系统提示「由于对方的隐私设定，你无法传送消息」。莫女士投诉未获成功。

莫女士于是改在该官方帐号的评论区留言，陈述了自己遭遇的问题。

留言前，她还能正常浏览桂林市文广和旅游局官方抖音号首页，但留言约半天后，页面显示「暂无内容」，并提示「由于对方的隐私设定，你无法看到Ta的作品」，意蘗着莫女士遭桂林文旅「拉黑了」（加入黑名单）。

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莫女士又到桂林文旅在小红书上的账号反映问题，之后即被举报「侵犯个人名誉权」，莫女士的账号被限制功能。此外，莫女士发现自己在小红书平台同样被桂林文旅帐号「拉黑」了。

莫女士指，她的诉求很简单，只是反映座椅邋遢，希望主办方以后改善，想不到却被「拉黑」。莫女士要求相关部门，就以「拉黑」方式处理游客投诉，公开道歉。

辩称或在未开放区域拍摄

桂林市文广和旅游局公开办公电话5月9日一直无人接听。改向桂林市政府办公室反映，其工作人员向媒体表示，已知晓事件，但应由「桂林市文化广电和旅游局具体处置」。

此前，桂林市文广和旅游局工作人员在接受其他媒体采访时曾表示，需联络桂林市委宣传部了解事件详情；而宣传部工作人员则回应，相关负责人正在开会，后续会给出答复。5月9日，记者多次尝试联络桂林市委宣传部，仍未获得相关回复。

桂林市体育中心体育场工作人员表示，座位清洁工作由演唱会主办方负责，并非场馆方职责。又指「演唱会舞台仅三面开放，游客可能故意跑到背面去拍照，那里本来就没人打扫」。

不过，从莫女士的影片可见，看台前方有大量观众，并非未开放区域。

 

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