中日关系｜日本经济协会组30人团访华试水温

受日本首相高市早苗早前的「台湾有事」言论影响，中日关系陷入僵局，两国高层经贸交流近乎停摆。在担忧经贸脱钩的背景下，日本经济界正采取「迂回战术」，摸索透过增加「小规模、高频率」的考察团访问中国，试图为两国冰封的关系试水温。

综合《日经中文网》及外电报道，自1975年以来，由日本「经团连」及商工会议所等组成的重量级访华团，几乎每年都会与中国领导人对话。去年初，日本曾派出约230人的代表团与国务院副总理何立峰会谈；惟原定今年1月出发的代表团，受中日关系恶化影响，日程至今仍归期未定。

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有在华经营业务的日企反映，目前双方交流陷于停滞，甚至与中国地方政府亦无法沟通，令日商对在华投资前景深感不安。

小规模「隔月一团」成新常态

为突破困局，日商决定变通。日中经济协会将由下周一（11日）起，派遣规模仅约30人的考察团前往上海及杭州，进行为期5天的行程。是次考察以「机械人产业动向」为主题，成员包括制造商及商社代表，将参观当地技术展览并与经济界人士交流。

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日中经济协会理事长佐佐木伸彦指出，中国的先进技术在过去一年取得惊人进步，如何借鉴中国的竞争力是目前关键课题。该会计划将这类小规模交流常态化，由以往一年仅两次，增加至「每两个月一次」，并计划于7月访问人工智能（AI）及半导体重镇安徽合肥。

商界摸索维持关系

除了日中经济协会，日本国际贸易促进协会亦计划于6月派团访华。虽然规模难以维持往年约60人的水平，但日商仍积极争取与中国官员会面。

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业内人士分析指，在日本政界与北京关系恶化的当下，经济界正试图透过这些灵活的小型团组，在官方渠道以外保留沟通火种，避免日本在技术交流及市场机会上被边缘化。