盲女行引路径遭电动单车猛撞 司机反骂「不看路啊」惹公愤 | 有片

日前，一段盲人女孩在北京游玩期间在引路径（又称盲道）被电动车撞倒的影片在网上广泛流传，引发网民强烈关注及批评。

盲人沿引路径行走反被骂

影片显示，该盲人女孩正沿著引路径正常行走时，被一辆在引路径上骑行的电动车撞倒在地，导致手部受伤，盲杖亦飞脱落地。肇事男子下车后非但没有道歉，反而态度恶劣地反骂：「不看路啊？」当女孩回应「我走的是盲道」时，男子更称「什么盲道」，随后骑车离开现场。

女孩在影片中明显感到委屈，表示盲杖被撞至较远位置。她事后前往大栅栏街区药店买药期间，获多名热心北京市民、网约车司机、属地警方及执勤保安先后伸出援手。她在片中感激表示：「遇到了好多北京口音的人在帮助我」，并希望「让更多的残障伙伴都可以走出家门」。

事件曝光后，大量网民在留言区要求警方尽快找出肇事者，并予以严惩。「北京交警」其后在评论区回应称，已关注事件，并呼吁提供私信联络方式及原始影片，将尽快核实依法处理。涉案女子亦称，影片是很久之前拍的，手也已经不痛了，昨晚收到当事人的道歉，也收到相关部门联络。

「北京交警」在评论区回应：已关注事件。抖音@北京交警

内地无障碍设施问题难解决

虽然内地已于2023年9月正式实施《无障碍环境建设法》，并推动多项改善措施，但引路径被电动车、共享单车或杂物占用的情况在多个城市仍相当普遍。部分引路径出现「断头路」、触感砖损坏或设计不合理等问题，导致视障人士「不敢走引路径」，反而增加出行风险。

近年来，多地出现类似事件，例如西安一名盲人沿引路径行走时，盲杖被电动车压断，骑手不但不道歉，更反指盲人故意绊倒自己。福建、南京、天津等地亦有报道指，引路径被电动车充电桩或停放车辆覆盖，盲文标识错漏等问题普遍存在，令视障人士出行困难重重。

事件反映社会大众对无障碍环境的意识仍有待提升。专家呼吁，除加强执法及维护外，亦需透过教育提高市民尊重引路径及残障人士权利的意识，让更多视障人士能安全、自主地走出家门，融入社会。

官方提醒：引路径不是骑行道

北京市交通委员会透过官方影片号「北京交通」发出提醒，强调引路径不是骑行道，更不是停车区，呼吁市民自觉将引路径「还给」视障人士使用。根据中国交通法规，非机动车（包括电动单车、单车）甚至行人在发生交通事故后，为逃避法律责任或赔偿而离开现场，同样构成肇事逃逸。此外，《无障碍环境建设法》已明确禁止任何人占用引路径。