特朗普访中带动美国国庆烟花订单 中国厂商销量增逾15%

美国总统特朗普即将访华的消息，带动美国独立纪念日烟花需求大幅上升。中国烟花生产商接获大量订单，销量较去年增加超过15%。

美国占中国烟花出口近四成

路透社报道，位于湖南省醴陵市的黑蝎子烟花（Black Scorpion Fireworks）美国业务经理威尔森·林（Wilson Lam）表示：今年7月4日美国独立纪念日的庆祝活动将比去年热闹得多。该公司部分烟花外盒印有特朗普2024年遭暗杀未遂后高举拳头的照片，配以美国国旗及「为美国而战」（Fight for America）标语。

威尔森·林指出，去年因关税大幅调升，烟花制造商生意受压，但在相关措施撤回后，今年美国客户对其品牌的订单已增加15%至30%。这间拥有30年历史的工厂，是醴陵烟花出口的重要窗口。当地生产烟花已有超过1300年历史，最初主要用作驱邪避凶。

湖南省醴陵市的黑蝎子烟花（Black Scorpion Fireworks）美国业务经理威尔森·林（Wilson Lam）。路透社

湖南省醴陵市的黑蝎子烟花（Black Scorpion Fireworks）美国业务经理威尔森·林（Wilson Lam）。路透社

他又提到，特朗普预定于5月中旬访问北京，距离美国建国250周年仅剩数周，显示中美两大经济体之间的紧密联系。目前美国占中国烟花出口近四成。

相关新闻：美伊停战曙光终现 「习特会」倒逼外交冲刺

烟花工厂事故不影响出货时间

虽然本周当地一家烟花工厂发生致命爆炸事故，导致区内相关业务因安全检查暂时停产，但威尔森·林强调，大部分国庆烟花货品已付运或正在运送途中，出货时间未受影响。

相关新闻：湖南烟花厂大爆炸︱至少37死亡1人仍失踪 最高检挂牌督办重大责任事故案

根据经济复杂性观察所（Observatory of Economic Complexity）数据，中国去年烟花出口仍占全球约三分之二，但出口金额由前一年的11.6亿美元（约90.8亿港元）微跌至11.4亿美元（约89.3亿港元）。