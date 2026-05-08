无人机新规实施 多地「飞手」被查受罚

内地无人机新规已于5月1日正式实施，北京全域禁飞禁售，全国多地空域管控同步收紧。浙江、贵州等地多名无人机爱好者反映，新规执行尺度严格，还会追溯过往飞行纪录。五一假期期间，不少「飞手」（无人机操作员）因违规升空被查，亦有民众携机乘坐进京的列车也遭拦截。

携机乘坐进京列车遭拦截

「我就飞了6分钟，高度102米，没想到还是被找上门」，上游新闻引述浙江杭州无人机爱好者余先生说，3月他曾在杭州西湖附近操控无人机，拍摄个人旅游帐号素材，飞行高度未超120米上限。然而五一新规实施后，前期飞行纪录被监管系统溯源，5月1日警员上门调查，他前往派出所说明情况并报备。

贵州网友小兵（化名）则在携机乘火车时被拦。5月5日，他从六盘水前往贵阳，因车票紧张「坐近买远」购入终点站为北京西的火车票，过安检时被工作人员查出携带无人机。「他们说进京列车禁止携带无人机，哪怕我只到贵阳也不行」，小兵忆述，工作人员要求其将无人机快递邮寄或直接退票改期。

5月1日起，无人机两项国家强制性标准正式实施，「实名登记、空域查询、限高120米」成为无人机飞行硬性要求。与此同时，北京全市被划为无人机管制空域，所有室外飞行须事先申报审批；当地禁止销售及出租无人机与核心零件，外地人士亦不得携带、运输相关器材进京。