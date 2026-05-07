订婚强奸案︱山西汉刑满出狱发文 死撑清白称信念从未动摇

轰动一时的山西订婚强奸案，犯人席某入狱3年后，近日刑满出狱。席某随即在网上发文，重申清白，所以再大的压力也没动摇过信念，始终不认罪求减刑，强调会继续追寻真相。

网民狂斥毫无悔意

强奸罪成的席某于5月4日出狱，他发文称自己是农村人，只懂踏实做人，「从没想过一场订婚会让我身陷囹圄」，席某指，三年来他一天刑期未减，因他始终没有认罪，「我清楚自己没做过，再大的压力也没动摇过信念」，只是看到父母因他受影响，「满心愧疚，亏欠他们太多」。



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席某感谢有正义感和支持他的网民，「我始终相信，真相终会到来」，称未来会照顾好自己及家人，回归正常生活，追寻真相。

席某发文，引起大量网民留言批评，「强奸犯还发上声了。。。。」、「太奇葩了，跟司法做对呢」、「不知道的还以为他为国争光回来了」、「电梯里的视讯确实拖曳人家女的了，硬拽出去的」、「他这个态度建议再多关几年好好反省」、「混淆视听，毫无悔意，没有一丝对自己所做作为的歉意，也没有对女生的歉意」、「拿农村人当挡箭牌。农村也没有一订婚就逼著未婚妻跟其发生关系的」。



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席某被控于2023年5月，与女子吴某订婚后翌日，在二人婚房内将吴某强奸。被告家人曾辩称，事件涉及女方不满收取10万礼金后，未在房子上加上吴某名字引起，否认席某有强奸，称二人是自愿发生性行为。案件二审维持席某判囚3年。

案件判决后，央视「法治在线」公开事发时的电梯CCTV影片，显示受害人吴某极力挣扎死撑离开电梯，但遭席某以暴力强行拖走事主到案发单位内。