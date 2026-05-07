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《千与千寻》？︱重庆火锅「漫画备菜间」爆红 网民：烟火气满满的「油画」︱有片

即时中国
更新时间：07:00 2026-05-07 HKT
发布时间：07:00 2026-05-07 HKT

重庆一间隐身在基层老街的火锅店，被网民发掘到其五颜六色的备菜间充满了漫画感，在网上急速成名，每日吸引大量民众前往打卡和光顾，一如广东的「莫氏鸡煲」。网民大赞这间火锅店的「漫画备菜间」，充满民间活力和烟火气，是名符其实的「油画」。

藏身狭窄筒子楼内

重庆戴家巷北步园老火锅，身处空间不足的筒子楼内，于是工作人员便在天井的空地备菜，蔬果、肉类、饱点、辣椒和各类调味料，全面摊在空地上，由工人清洗、预制，形成一幅漫画感十足，颜色鲜艳丰富的图像。

火锅店这个备菜日常，4月中被25岁的重庆妹子兰欣玥发掘放上网，即引起网民热议，「有一种千与千寻汤婆婆的城堡后厨的感觉」、「这色彩构图简直绝美啊」、「烟火气的生活也富有艺术感」、「好像一个游戏的感觉，桃源深处有人家」、「怪不得是最有烟火气的城市」、「画面属实是有点国泰民安了」。

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面对流量，门店既未抗拒，也没被裹挟。网友口中的「漫画场景」，被店家做成了漫画风明信片，连同矿泉水、小零食，赠予每位来访者。消费与否，皆以重庆人的热忱相待，生意确实变好了，阿姨们的作息没变，备菜的节奏没变，甚至连该出镜的蔬菜都尽量保持不变。

原始影片至今已获逾75.9次赞、59.8万次转发，在各大平台合计的浏览量破亿，被赞是「春日治愈漫画」，吸引无数网友、游客涌向这间座落在基层老街内的食肆，感受它浓浓的烟火气息。

部份场景属人工设计

上游新闻报道，火锅店的店长刘菊不否认画面中存在一些人为的设计。挂在一旁的辣椒、玉米是道具搭景，那些垒得极高、甚至需要搭梯子去够的蒸笼，一方面是为了出片好看，「实际只有最上面三层在蒸东西」。另一方面也是老板的情怀，「老板的父亲以前在乡下做流水席，我们想借此还原老重庆包子铺的红火氛围」。

 

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