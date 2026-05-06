中国观察：倒计时8天 特朗普访华还有变数吗？

距离白宫官宣的5月14日特朗普访华日期，仅剩8天，由于中方仍未证实日程，加上霍尔木兹海峡的硝烟还未散尽，擦枪走火的风险如影随形，不少人会问特朗普的访华计划，还会发生变化吗？对此，可以试从四方面作出分析。

一是美方的最新表态。就在周一，特朗普直言「两周后将与中国领导人会面，我对此满心期待」。上周，美国财长贝森特也明确表示，相信特朗普不会再推迟访华。事实上，面对支持率下跌及中期选举逼近，特朗普急欲借访华来塑造外交政绩，并希望谈妥经贸议题，给美国农民带去一些利好，拉拢选票。这些「刚需」并未因为伊朗战事而改变，故特朗普不会随便放弃访华良机。



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二是后勤准备已到位。这场访华早已不是「纸上谈兵」。要知道，这将是伊朗战事后特朗普首度外访，加上此前的白宫记者协会枪击案，可以预期特朗普此访，美方的安保会格外严密。美军四架运输机提早了10多天飞赴北京，卸下先遣物资，这意味着行程已经进入「不可逆转」的阶段。

三是中东最坏时期已过。伊朗战事确是最大变数，但相较3月底延迟访华时，如今局势处于「脆弱停火+持续谈判」阶段，虽反复但可控，没有全面升级到需要特朗普再度留守白宫的程度。为了顺利访华，估计特朗普暂时也会在霍峡问题上「忍手」。

四是尽管中方谴责美国对伊战事，但两国保持沟通、管控分歧的主基调未变。外长王毅在两会期间形容今年是中美关系的「大年」，高层交往议程已摆上桌面。如今全年时间近半，中美峰会已无太多延宕余地，如期推进符合双方「以元首外交稳定关系」的共识。

基于以上四点，特朗普访华计划生变的机会相当低，当然国际政治没有绝对，尤其是飘忽不定的特朗普时代。如无意外，外交部很快将就此作出正式公布，大家拭目以待。

纪晓华