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湖南烟花厂大爆炸︱至少酿26死61伤 爆竹厂尚有两个黑火药库潜极大危险

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更新时间：12:20 2026-05-05 HKT
发布时间：12:20 2026-05-05 HKT

五一长假期间，湖南省浏阳市一家烟花厂发生爆炸事故。事故发生后，当地应急、消防救援力量紧急赶赴现场开展救援。央视报道，截至目前，爆炸事故已致26人死亡，61人受伤。国家主席习近平事发后作出指示，要求尽速查明事故原因，严肃追责。

经过一个晚上，现场救援工作仍未停止。央视报道，现场停著大量的消防车，这是消防救援力量。据了解，爆竹厂还有两个黑火药库存在，因此有相当大的危险。一公里区域和三公里区域范围内的群众已经撤离，只允许专业人员在内部作业。

蘑菇云直卷半空

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网上流出影片所见，烟花厂爆炸后，从远处可看到清晰浓烟直卷半空。

《新京报》报道，附近村民表示，事发后家里门窗被震碎和变形，有几百斤的石头被炸飞到路边。还有村民称，因爆炸声太大，她受了惊吓已离开村。

习近平要求尽速查明事故原因

事故发生后，国家主席习近平高度重视并指示，要求抓紧搜寻失联人员，全力救治伤员，妥善做好善后等工作。要尽快查明事故原因，严肃追责。

习近平强调，各地区和有关部门要深刻汲取教训，盯紧压实安全生产责任，抓好重点行业领域风险隐患排查整治，加强公共安全管理，确保人民群众生命财产安全。

国务院总理李强亦批示，要抓紧核清人数，全力救治伤员，科学组织搜救，严防次生灾害，妥善做好善后工作。

李强同时也要求尽快查明事故原因，依法依规严肃处理。

湖南省已组织力量全力做好伤员救治和现场处置等工作。目前，各项工作正在进行中。

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