特朗普访华︱美军运输机抵京 意外同伊朗客机同框

从5月1日至今，已有至少4架美军C-17运输机飞抵北京，疑似为美国总统特朗普访华提前运送物资。它们都停泊在北京首都国际机场。



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有趣的是，有网友贴出罕见相片，显示编号55140的美军C-17运输机停泊在北京首都机场停机坪时，旁边刚好停泊著伊朗马汉航空（Mahan Air）的一架白色客机。

网民发布在北京上空拍到的C-17美军运输机。 Ｘ平台

美军运输机抵京，意外同伊朗客机同框。微博@空警世界

航班资料显示，编号IRM79的伊朗马汉航空，5月2日抵达北京。受美伊战事影响，马汉航空4月26日起才逐步恢复了每周三班德黑兰往返北京的航班。



马汉航空是伊朗私营航空公司，但被指支持伊朗伊斯兰革命卫队，长期受到美国政府制裁，只能从第三方购买波音公司或空中巴士的客机。



这次美伊飞机在北京意外「同框」，引起不少议论。有网民说：「神奇了，美军C-17和伊朗马汉航空停在一起。咱北京的安排有深意。」