五一假期︱山西五台山突现风雪 缺装备游客变「雪条」险命丧高地

内地五一假期期间，数以千万民众到各地游玩，当中山西五台山迎来大量游客。惟5月2日，当地高海拔地区突然降雪及大风，有被人困向当局求救。

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网传现场影片显示，狂风夹杂著雪粒，行人难以站稳。有驴友的外套被吹飞，有人要互抱抵抗风雪。一名在帐篷内过夜的游客表示，自己不敢入睡，「怕睡著了醒不过来」。在吉祥寺附近，山林中到处搭满了帐篷。有网友表示：「五台山吉祥寺5月2日现状，山里住满了人。」也有评论指出，部分人没有带备羽绒服。

直至周日（3日），有网民发文称，五台山中台仍然风雪交加。有人描述当时在高山区域的遭遇：「当北台的天空开始飘小雪时，我以为自己进了景区。下午三点，看著别人花150元坐车离开，我拉著同行的一位21岁小伙子走进风雪，准备走接下来的9公里。出发仅5分钟，我就意识到，5月的五台山不是我想像中的小雪，而是真正能要命的地方。」

周六高地突降至0℃

该游客续称：「我和背包共85公斤，在风雪中无法站直身体。没戴手套的手完全失去知觉，露出的鼻子挂著冰霜，背包里的水已经结冰。你能肉眼看到冷空气从山顶扑下来。这样的风雪，我坚持了两个半小时才到鸿门岩，那里连个避风的地方都没有，又吹了半小时。浑身发抖，直到一小时后到达山下小镇，洗完热水澡才缓过来。点了一大堆吃的，第一次体会到怎么吃都吃不饱的感觉。」



大河报《看见》报道，五台山应急管理局工作人员表示，已接到多宗救援电话，应急部门联合消防、公安等展开紧急搜救。目前，求救游客已全部被护送下山。

五台山预警发布信息显示：5月2日早上近10时，五台山气象站发布霜冻蓝色预警，提示地面最低气温将降至0℃以下；11时29分发布大风蓝色预警。到了5月3日早上11时18分，再次发布大风蓝色预警。

五台山的最高峰为北台叶斗峰，海拔‌3061米‌，被称「华北屋脊」。五台山由五座山峰（东台望海峰、南台锦绣峰、中台翠岩峰、西台挂月峰、北台叶斗峰）组成，台顶平坦宽阔，犹如垒土之台，故而得名。