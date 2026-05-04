天津音乐节｜舞台遇强风摇摇欲坠 演出急煞停观众慌忙走避｜有片

天津泡泡岛音乐节昨日（5月3日）下午举行期间，主舞台疑因不敌极端强风，发生严重倾斜及局部坍塌，事发时台上仍有艺人正在表演，情况极为惊险。主办方需紧急中断演出，并疏散现场观众。

事发于昨日下午，天津滨海新区正举行一连三日的「泡泡岛音乐与艺术节」。从现场观众拍摄的影片可见，音乐节的「BUZZ」主舞台在强风吹袭下，巨型屏幕及顶部装置摇摇欲坠，部份结构更已坍塌，场面触目惊心。

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当时，艺人张弛及李昂星仍在台上演出，工作人员见状，立即透过广播紧急疏散台下人群。张弛其后亦在社交平台发文，提醒在场人士「注意安全」。

演出中断后移师副舞台

意外发生后，音乐节主办单位在官方微博发文证实事件，称因「瞬时极端强风」，为保障现场所有人员安全，决定将主舞台的演出，转移至另一个名为「SOSO」的副舞台继续进行。

主办方表示，演出已于傍晚6时恢复。据公开资料，今次音乐节阵容鼎盛，包括陈粒、范晓萱、陈绮贞及吴建豪等多位知名艺人均有份参与。