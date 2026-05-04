Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

习特会｜美财长：特朗普访华无意再押后

即时中国
更新时间：10:10 2026-05-04 HKT
发布时间：10:08 2026-05-04 HKT

尽管美国与伊朗的战事仍在持续，美国总统特朗普访华的决心似乎并未动摇。美国财长贝森特（Scott Bessent）近日在接受霍士新闻访问时明确表示，总统无意再次推迟定于本月中旬的访华行程，并预告届时将就中国采购伊朗能源等议题，与国家主席习近平直接交锋。

综合外媒报道，美国总统特朗普的访华行程，早前因应美伊战事爆发，由原定的4月押后至本月14至15日。外界关注若届时战火未息，行程会否再度延期。

相关新闻：特朗普访华｜再有美军机抵京疑运送先遣物资 至今共四架

对此，美国财长贝森特在访问中给出明确答案，当被问及会否再度延期时，他斩钉截铁地称：「以我所知，他（特朗普）不会重新安排。」此番言论显示，白宫方面期望是次「习特会」能够如期举行。

贝森特同时为即将到来的元首会晤设定了强硬基调。他批评伊朗是全球最大的恐怖主义支持国，并不点名地指责中国持续透过购买伊朗能源，为德黑兰提供资金，无视美方劝阻。

相关新闻：中国观察：中方密集表态 习特会确定三大议题

他强调，这个问题是美中之间持续讨论的议题，并预计在今次「习特会」上，特朗普将会亲自向中方提出。值得注意的是，虽然白宫已公布特朗普的访华新日期，但中方至今仍未就此作出官方确认。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
星岛独家︱谢振中任新闻处处长 政府破天荒公开招聘 打破政务官执掌传统 明日履新
星岛独家︱谢振中任新闻处处长 政府破天荒公开招聘 打破政务官执掌传统 明日履新
政情
4小时前
港珠澳大桥私家车撼通关检查亭翻侧 夫妇被困车内 女乘客送院不治
港珠澳大桥私家车撼通关检查亭翻侧 夫妇被困车内 女乘客送院不治
突发
1小时前
湾仔酒店女子堕楼亡 砸中女途人受伤
突发
19分钟前
六合彩2.28亿金多宝｜搅珠前一刻落注$20 电脑飞头奖号码斩件上 捧走4位数字奖金｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜搅珠前一刻落注$20 电脑飞头奖号码斩件上 捧走4位数字奖金｜Juicy叮
时事热话
22小时前
假如今日有100万 你会买甚么？ 全职投资者余伟龙：美恐爆股灾 留半仓现金买龙头股｜百万仓
全职投资者忧今年爆股灾 仿傚巴菲特留半仓现金 等跌市买8只股｜百万仓
投资理财
4小时前
陈百祥夫妇豪宅宴客极尽奢华 别墅曝光外围气派不凡景致幽雅 叻哥饮到眼神迷蒙不醉无归
陈百祥夫妇豪宅宴客极尽奢华 别墅曝光外围气派不凡景致幽雅 叻哥饮到眼神迷蒙不醉无归
影视圈
13小时前
逼爆港大站B1出口 摄影大军排排企影一年仅两次的画面！？街坊疑惑：这也能成打卡点
逼爆港大站B1出口 摄影大军排排企影一年仅两次的画面！？街坊疑惑：这也能成打卡点
生活百科
2026-05-03 10:00 HKT
《正义女神》高成彬竟撞样《爱回家》一角色？2年前离开剧组网民念念不忘：好挂住佢
《正义女神》高成彬竟撞样《爱回家》一角色？2年前离开剧组网民念念不忘：好挂住佢
影视圈
15小时前
chill club颁奖礼2026完整得奖名单丨古天乐惊喜跳唱新歌《世纪大骗局》 Anson Lo再夺年度歌手大奖
chill club颁奖礼2026完整得奖名单丨古天乐惊喜跳唱新歌《世纪大骗局》 Anson Lo再夺年度歌手大奖
影视圈
11小时前
姜涛生日粉丝逼爆铜锣湾 HOY TV主持余健志批评阻街：集体撞邪 疑似姜糖反寸爆厨艺差
姜涛生日粉丝逼爆铜锣湾 HOY TV主持余健志批评阻街：集体撞邪 疑似姜糖反寸爆厨艺差
影视圈
14小时前