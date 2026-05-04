习特会｜美财长：特朗普访华无意再押后

尽管美国与伊朗的战事仍在持续，美国总统特朗普访华的决心似乎并未动摇。美国财长贝森特（Scott Bessent）近日在接受霍士新闻访问时明确表示，总统无意再次推迟定于本月中旬的访华行程，并预告届时将就中国采购伊朗能源等议题，与国家主席习近平直接交锋。

综合外媒报道，美国总统特朗普的访华行程，早前因应美伊战事爆发，由原定的4月押后至本月14至15日。外界关注若届时战火未息，行程会否再度延期。

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对此，美国财长贝森特在访问中给出明确答案，当被问及会否再度延期时，他斩钉截铁地称：「以我所知，他（特朗普）不会重新安排。」此番言论显示，白宫方面期望是次「习特会」能够如期举行。

贝森特同时为即将到来的元首会晤设定了强硬基调。他批评伊朗是全球最大的恐怖主义支持国，并不点名地指责中国持续透过购买伊朗能源，为德黑兰提供资金，无视美方劝阻。

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他强调，这个问题是美中之间持续讨论的议题，并预计在今次「习特会」上，特朗普将会亲自向中方提出。值得注意的是，虽然白宫已公布特朗普的访华新日期，但中方至今仍未就此作出官方确认。

