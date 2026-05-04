暖男车挂「回甘肃娶我最爱的人」 全网喊「让他先走」送祝福︱有片

河南往甘肃的高速公路，自4月30日起，出现一辆网上爆红，邻车纷纷主动礼让的黑色SUV。如此大面子，全因该辆汽车尾部，挂著一巨型横幅：「回甘肃娶我最爱的人」，暖男爱的宣言，感动许多司机主动避让，甚至鸣笛祝福。

全程1146公里

有网民5月1日上载车Cam片，显示一辆黑色SUV挂著：「让我先走，我要回甘肃娶我最爱的人，全程1146公里」的醒目横幅，吸引沿路司机注意。

黑色SUV迅即在网上人气急升，许多司机及网民也纷纷分享这辆「晒幸福」的SUV的行踪。

新郎祁万斌表示，他是甘肃武威人，新娘胡亚博是河南栾川人。他们在4月30日于新娘老家举行完出阁礼后，他就载著新娘返回甘肃，筹备5月2日的婚礼。在车后面贴这样的横幅是新娘闺密的主意，闺密想给她一个「1000多公里远嫁」的仪式感。

新疆共事热恋4年结鸳盟

大风新闻报道指出，祁先生与新娘是同在新疆工作的同事，他们相恋四年终于修成了正果。

「一路上，很多车辆都给我们让路，还有很多司机鸣笛表达祝福，我们都收到了，非常感谢，非常感动！」

祁万斌没想到小小的横幅竟然收获这么多陌生的善意，有车主看到他拉的横幅后，一路跟随护送，也有车主在服务区下车送祝福。他们也分发喜糖，把喜悦分给大家。

网民纷纷留言，「新F送上最诚挚的祝福，心心相印，百年好合」、「理由充分必须让行」、「甘肃人的浪漫」、「不知道为啥，眼泪刷刷地掉，别笑我」、「大伙让一让，让他先走」。