上海女网购「买真退假」 靠无理由退货诈骗20万

上海青浦区一名36岁女子张文（化名）利用电商平台「7天无理由退货」规则，透过「买真退假」手法调包高端化妆品，涉案金额超过20万元，涉及400多单交易。目前，她因涉嫌诈骗罪已被警方采取刑事强制措施。

诈骗手段不易察觉

据上海电视台近报道，张文本身是一名微商。两年前，她曾因掉包化妆品被行政处罚，但并未收手。据了解，2023起，她在网购时收到假货，商家直接「仅退款」后，便发现这是「零成本」获利机会。之后，她刻意寻找售价较低、开店时间短的非正规网店下单，收到假货后，再到正规商店购买同款正品。收货后，她将假货退回正规店，截留正品高价转卖，从中牟利。

涉案女子。看看新闻

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上海青浦公安分局夏阳派出所调查发现，为规避平台监管，张文用家人的身份信息注册十多个帐号，并在不同驿站和快递柜进行收退货操作，手段较不易察觉 。后来，快递员因频繁收到货不对板的包裹被公司追责，主动报案引发调查。平台检测发现退货商品存在大量假货，且多个帐号退货记录异常。

此案再次引发社会对电商「7天无理由退货」规则被滥用的讨论。不少网民表示，平台应加强退货审核与卖家保护机制，避免类似「买真退假」行为持续损害正常商家利益。目前，案件正在进一步办理中。