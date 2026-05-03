武汉公司贱招炒失明员工 诱降薪再隐瞒打卡位置「屈」旷工

湖北武汉有女子入职后失明，被公司以连环贱招，包括先降薪免考勤，再突然要求员工「打卡」报到，却不向事主透露「打卡机」位置，恶意制造旷工证据将女事主解雇。法院判公司败诉，要赔偿20多万人民币。

法院判公司需赔逾20万元

极目新闻报道，王女士在武汉某科技公司任商务经理26年，任职期间视力逐渐衰退，最终变成一级视力残疾，处于失明状态。

2023年2月，公司与王女士协商降薪离岗，约定从次月起无需考勤，工资从8000多元降至3000多元，只需提交病休申请。王女士接受了这一安排。

2024年1月15日，公司突然通知王女士，必须通过门禁考勤装置打卡，却没有告知打卡机位置，王女士多次查询，公司未作正面回应，但后续四个多月，王女士的上班纪录一直被列为「缺勤」。

2024年5月8日，公司以旷工为由，解除了与王女士的劳动合同。

王女士告上法庭，仲裁仅支援出具离职证明，驳回其他请求。王女士不服，诉至法院。

法院审理认为，公司与王女士达成不实质性考勤共识，不足一年又单方面改变考勤规则，也未告知打卡地点等具体资讯，实质上是以变更考勤要求的方式制造旷工。公司以此为由解除劳动合同，属于违法解除。判处公司要赔偿20多万元。公司上诉后，二审驳回上诉，维持原判。