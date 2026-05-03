Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

武汉公司贱招炒失明员工 诱降薪再隐瞒打卡位置「屈」旷工

即时中国
更新时间：12:35 2026-05-03 HKT
发布时间：12:35 2026-05-03 HKT

湖北武汉有女子入职后失明，被公司以连环贱招，包括先降薪免考勤，再突然要求员工「打卡」报到，却不向事主透露「打卡机」位置，恶意制造旷工证据将女事主解雇。法院判公司败诉，要赔偿20多万人民币。

法院判公司需赔逾20万元

极目新闻报道，王女士在武汉某科技公司任商务经理26年，任职期间视力逐渐衰退，最终变成一级视力残疾，处于失明状态。

2023年2月，公司与王女士协商降薪离岗，约定从次月起无需考勤，工资从8000多元降至3000多元，只需提交病休申请。王女士接受了这一安排。

2024年1月15日，公司突然通知王女士，必须通过门禁考勤装置打卡，却没有告知打卡机位置，王女士多次查询，公司未作正面回应，但后续四个多月，王女士的上班纪录一直被列为「缺勤」。

2024年5月8日，公司以旷工为由，解除了与王女士的劳动合同。

王女士告上法庭，仲裁仅支援出具离职证明，驳回其他请求。王女士不服，诉至法院。

法院审理认为，公司与王女士达成不实质性考勤共识，不足一年又单方面改变考勤规则，也未告知打卡地点等具体资讯，实质上是以变更考勤要求的方式制造旷工。公司以此为由解除劳动合同，属于违法解除。判处公司要赔偿20多万元。公司上诉后，二审驳回上诉，维持原判。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
公务员拥300万公积金 归功「运气」零打理 专家吁适时调整 「分散投资环球及亚股 美股仅四成」
公务员拥300万公积金 归功「运气」零打理 专家吁适时调整 「分散投资环球及亚股 美股仅四成」
投资理财
7小时前
六合彩2.28亿金多宝｜史上最高头奖今晚搅珠 总投注额破4.14亿 历来第2高
六合彩2.28亿金多宝｜史上最高头奖4注中 每注派逾5500万元 睇下幸运儿系咪你!
社会
15小时前
曹查理自爆一夜输掉三千万身家 超长肉搏戏连AV女优都顶唔顺 因一事片酬高过刘德华
曹查理自爆一夜输掉三千万身家 超长肉搏戏连AV女优都顶唔顺 因一事片酬高过刘德华
影视圈
2026-05-02 09:00 HKT
新婚6小时夫车祸瘫痪 河南义妻守19年仍盼「生孩子」圆家
新婚6小时夫车祸瘫痪 河南义妻守19年仍盼「生孩子」圆家
即时中国
6小时前
逼爆港大站B1出口 摄影大军排排企影一年仅两次的画面！？街坊疑惑：这也能成打卡点
逼爆港大站B1出口 摄影大军排排企影一年仅两次的画面！？街坊疑惑：这也能成打卡点
生活百科
3小时前
六合彩2.28亿金多宝｜搅珠前一刻落注$20 电脑飞头奖号码斩件上 捧走4位数字奖金｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜搅珠前一刻落注$20 电脑飞头奖号码斩件上 捧走4位数字奖金｜Juicy叮
时事热话
1小时前
观塘打工仔食堂「新汇聚餐厅小厨」结业！前牛下经营30年大排档 熟客叹可惜︰呢间好食都冇了
观塘打工仔食堂「新汇聚餐厅小厨」结业！前牛下经营30年大排档 熟客叹可惜︰呢间好食都冇了
饮食
16小时前
赵雅芝神级基因强大 饼印孙女圆眼高鼻复制「最美冯程程」 与嫲嫲同框对镜头做俏皮举动
赵雅芝神级基因强大 饼印孙女圆眼高鼻复制「最美冯程程」 与嫲嫲同框对镜头做俏皮举动
影视圈
4小时前
落雨唔摆遮架唔摆地下 生活智慧王教天才级挂伞秘技 一支笔搞掂晒震惊网民｜Juicy叮
落雨唔摆遮架唔摆地下 生活智慧王教天才级挂伞秘技 一支笔搞掂晒震惊网民｜Juicy叮
时事热话
23小时前
正义女神大结局丨「郑官」周嘉洛名表失窃之谜 监制钟澍佳还原真相 揭郑家姊弟最大伤痛
正义女神大结局丨「郑官」周嘉洛名表失窃之谜 监制钟澍佳还原真相 揭郑家姊弟最大伤痛
影视圈
18小时前