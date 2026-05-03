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父母浙江景区只顾拍照打卡 6岁儿失足坠崖 | 有片

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更新时间：11:37 2026-05-03 HKT
发布时间：11:37 2026-05-03 HKT

5月1日傍晚，浙江温州龙湾瑶溪炮台山景区发生惊险一幕。一对父母正互相拍照时，6岁儿子独自跑向偏僻处探索，不慎失足滑落陡峭山崖，坠入离江面不到50厘米的岩石夹缝中。当时正值江水涨潮，孩子命悬一线，情况危急。

事发后，龙湾公安分局迅速调集警力，联合多支救援队伍展开紧急行动。在天黑前，特警冒险攀入湿滑岩缝，为孩子戴上头盔、裹上外套并不断安抚其情绪，最终利用救生艇将孩子安全转运上岸。据现场估算，若未能及时于半小时内获救，孩子极可能被海潮淹没，后果不堪设想。

幸好孩子经救治后情况稳定，这场意外最终有惊无险。

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网民痛斥父母「沉迷拍照打卡，将孩子安全抛之脑后」，质疑「到底是亲生孩子重要，还是拍照更重要？」部分意见更尖锐指出，低龄儿童在危险区域脱离父母视线属严重失职。警方提醒，「五一」假期出游，家长务必时刻看管好低龄儿童，特别要远离悬崖、江岸等危险区域，避免类似意外发生。

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