虹桥机场｜东航客机落地后撞廊桥 报称机械故障

东方航空一架由成都飞往上海的航班，5月2日在虹桥机场落地后，在泊位时左机翼与廊桥碰撞。机上旅客安全，受困逾半小时后有序下机。航空公司通报称，飞机在缓速滑行过程中发生机械故障，具体原因待查。

网传片段显示，涉事客机于上海虹桥机场缓速滑行进泊位之际，机翼多次擦撞廊桥。一名刘姓男乘客告诉极目新闻，飞机早上11时47分落地，停靠时机头越过了廊桥，机舱内听到有碰撞。航班其后延误逾半小时，乘客们经另一侧离机，每日获航空公司发放300元人民币作补偿。

东方航空通报称，客机降落后慢速滑行靠近停机位时，突发机械异常，机组人员按规范处置，但飞机最终仍与廊桥发生局部碰撞。该公司已就事件向受影响旅客致歉，现正全面调查事故原因。

有飞行员分析认为，综合现场滑行状态、机组应急处置和航司通报，目前最可能的原因是飞机刹车系统突发失效或制动力严重不足。