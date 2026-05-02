五一逼爆！泰山酒店大堂$100瞓地下 兵马俑等多个景区门票售罄

内地「五一」黄金周假期正式展开，全国各地景区迅即被蜂拥而至的游客「逼爆」。综合内地媒体报道，山东泰山等著名景点人山人海，有游客为求观赏日出，不惜花费100元人民币在酒店大堂「打地铺」过夜。同时，包括秦始皇兵马俑在内的多个国家级景区，未来数日的门票亦已宣告售罄，旅游市道异常火爆。

泰山凌晨「打地铺」等日出

据《极目新闻》报道，「五一」假期首日，已有逾两万名游客涌至泰山。为了一睹山顶日出的壮丽景色，不少人选择通宵登山。至昨日（5月1日）凌晨，泰山山顶附近的酒店大堂已睡满「打地铺」的游客，即使是一个地面位置，收费亦高达100元人民币。此等「奇景」引发网民热议，有人惊叹游客的热情，亦有人认为花钱「瞓地下」并不值得。

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全国景区告急 门票一扫而空

除了泰山，全国多个知名景区亦已「沦陷」。截至昨日，包括陕西秦始皇帝陵博物院（兵马俑）、河南龙门石窟、洛阳博物馆、老君山，以至四川的熊猫谷等，未来两至三日的门票均已在网上售罄，当局呼吁未有预约的游客切勿前往。

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内地交通运输部门预计，今年「五一」假期的跨区域人员流动量将创下历史新高，达15.2亿人次。除了传统观光，跟随演唱会、音乐节及体育赛事去旅行，亦成为今年假期的新兴旅游模式。