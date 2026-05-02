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人鼠大战｜东莞男百张老鼠胶封楼梯 邻居「步步惊心」险中招

即时中国
更新时间：15:11 2026-05-02 HKT
发布时间：15:11 2026-05-02 HKT

广东东莞上演一场激烈的「人鼠大战」。根据内地《大象新闻》报道，一名男子因不堪仓库被「米奇」（老鼠）侵扰，竟自资购买100块「老鼠胶」（黏鼠板），将整层楼梯间铺设成「天罗地网」。此等灭鼠奇招虽然霸气，却也吓得邻居出入「步步惊心」，最终需由物业介入处理。

曾一举捕获28只老鼠

报道指，该名男子因其仓库内的杂物及垃圾频频被老鼠偷食，忍无可忍下，决定采取极端手段。他将100块老鼠胶铺满楼梯，仅在中间预留狭窄的通道供人行走。

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东莞男百张老鼠胶封楼梯，仅留中间部分可「落脚」。
东莞男百张老鼠胶封楼梯，仅留中间部分可「落脚」。

据悉，该男子在半年前已用过此招，当时成功捕获多达28只老鼠，战绩彪炳。今次他「故技重施」，大阵刚摆下便已黏到一只老鼠，惟被其侥幸挣脱。该男子对此毫不气馁，更扬言要与这群老鼠「斗到底」。

危及邻里安全 物业介入清理

然而，这种极端的灭鼠方式却对邻居造成极大困扰及危险。有报道指，邻居上下楼时提心吊胆，更有人险些踩中老鼠胶而滑倒。

东莞男百张老鼠胶封楼梯，仅留中间部分可「落脚」。
东莞男百张老鼠胶封楼梯，仅留中间部分可「落脚」。

事件引起关注后，当地社区及物业管理人员第一时间到场处理，迅速将所有老鼠胶清理干净，并承诺会协调专业的灭虫公司，对公共区域进行全面彻底的消杀，以解决鼠患根源。事件在网上引发热议，不少网民虽同情该男子的遭遇，但普遍认为其做法并不可取，直指「解决问题不能以牺牲他人安全为代价」。
 

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