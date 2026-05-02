特朗普访华｜傅聪：霍尔木兹海峡若持续关闭 将成中美会谈重要议题

中国本月（5月）起正式担任联合国安理会轮值主席。中国常驻联合国代表傅聪在记者会上表示，当前最迫切的任务是确保伊朗与美国能够维持停火，并本著诚意重返谈判桌，为重新开放霍尔木兹海峡奠定基础。

重申中美关系非零和博弈

综合内地传媒报道，傅聪在纽约联合国总部举行的记者会上指出，霍尔木兹海峡的紧张局势已对全球能源市场及世界经济构成影响，应尽快恢复全面通航。他强调，伊朗需要取消对海峡航行的限制，而美国则需解除其海上封锁。

相关新闻：美军C17运输机5.1降落北京 疑为特朗普访华前运输物资

傅聪特别提到，假若在美国总统特朗普本月稍后访问中国之时，霍尔木兹海峡的航运仍未恢复，此问题必然会成为两国元首双边会谈中的一项重要议题。

相关新闻：王毅同鲁比奥通话 强调台湾问题是中美关系最大风险点

在谈及中美关系时，傅聪重申，世界之大，足以同时容纳中美两国共同发展，双边关系不必是「零和博弈」。

他指出，中美两国保持稳定、健康及可持续的关系，不仅符合两国及两国人民的根本利益，甚至可以说符合全世界人民的利益。他相信，只要双方能够相互尊重，并坚持和平共处、合作共赢的原则，双边关系就能够蓬勃发展。