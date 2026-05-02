美军C17运输机5.1降落北京 疑为特朗普访华前运输物资｜有片

内地许多网民在社交平台发放一架美军C-17运输机5月1日降落在北京首都机场的相片及视频，疑似为美国总统特朗普访华预先运输物资。

从相片可见，这架美军C-17「环球霸王」运输机，编号为88204。根据航空资料，该机隶属美国空军第437空运联队，「航空追踪平台」显示5月1日从东京向中国方向飞去，5月2日飞离北京。

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发放C17离开北京视频的微博网民「西海龙王IV」说：「这难道是给特朗普打前站的？完成任务后又飞走了。」

根据过往惯例，美国总统的出行安全防护极其严密，其专车（通常被称为「野兽」The Beast）以及其他相关支援车辆，都会预先透过美国空军的 C-17运载至世界各地。

美国白宫早前称，特朗普将于5月14至15日访问中国，但中方暂未证实。

中共政治局委员、外交部长王毅上周四（4月30日）与美国国务卿鲁比奥通电话时说，双方要筹备好重要「高层互动议程」。

2017年11月，特朗普首次访问中国时，当时也有网民拍到两架用作运载物资的美军C17运输机飞抵首都机场，应是将专车及特勤人员的物资率先运抵北京。当时特朗普访华3天。