深圳六旬汉十年不举终有救 植入18cm「秘密武器」重振雄风
更新时间：11:28 2026-05-01 HKT
发布时间：11:28 2026-05-01 HKT
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深圳一名61岁男子，因长达十年患有重度勃起功能障碍（ED），在药物治疗无效后，近日于深圳大学总医院成功接受被喻为男科「天花板」级别的阴茎假体植入手术。医生为其植入长达18厘米的「三件套」假体，助其重获新生。据悉，该假体理论上使用寿命可超过十年。
药石无灵「终极武器」成唯一出路
综合《深圳新闻网》及《深圳商报》报道，该名61岁的刘姓患者（化名老刘）自五十多岁起便出现勃起功能障碍，近十年来情况恶化至重度级别，其相关身体组织已出现不可逆的病理改变，即使服用药物亦收效甚微。
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经深圳大学总医院泌尿外科团队系统性检查及评估后，确认其情况属于难治性ED，常规治疗已无法起效。医疗团队最终决定采用被视为「终极武器」的阴茎假体植入术。该手术技术要求极为严苛，是治疗此类顽疾的终极手段之一。
术后「保养」得宜可用逾十年
报道指，手术由该院泌尿外科医生团队负责，主刀医生为患者植入一套精密的「三件套」装置，当中包括一对18厘米长的「人工海绵体」、一个储液囊及一个控制泵。
手术中，医生在患者阴囊的隐蔽位置开刀，以减少创伤及疤痕。储液囊被妥善安置于腹腔外的耻骨后间隙，而控制泵则置于阴囊皮下，方便患者日后自行操作。整个手术过程顺利，术后假体运作平稳有力。
刘先生在术后留院观察数天后已顺利出院。在14天后的覆查中，医疗团队更「手把手」指导他如何正确使用及保养这套体内的精密装置。医生表示，若「用得好、保养得当」，这款假体的理论使用寿命能超过十年，为受同类问题困扰的患者带来新的希望。
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