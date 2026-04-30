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中国证监会前主席易会满被「双开」 搞权色交易 纵容亲属谋取私利

即时中国
更新时间：17:29 2026-04-30 HKT
发布时间：17:29 2026-04-30 HKT

中国证监会前主席、十四届全国政协经济委员会原副主任易会满，去年9月落马。官方今日（30日）公布其罪状，并开除其中共党籍及公职（简称「双开」）。罪状包括纵容亲属利用本人职权谋取私利，搞权色、钱色交易，利用上市审批等收受巨额财物等。

央视报道，经查，易会满违规收受礼品、礼金，接受可能影响公正执行公务的宴请、旅游活动安排；在干部选拔任用等工作中为他人谋取利益并收受财物；纵容、默许亲属利用本人职权谋取私利，违规从事营利活动，利用职权或者职务上的影响为亲属谋取利益，将应当由本人支付的费用由他人支付，搞权色、钱色交易；在职务提拔、上市审批、融资贷款等方面谋利，并非法收受巨额财物。

经中纪委常委会研究并报中央政治局会议审议，决定给予易会满开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；终止其中共二十大代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。

现年62岁的易会满，浙江温州苍南人，长期在金融系统工作，曾任中国工商银行党委书记、董事长（副部长级），2019年升任中国证监会党委书记、主席，晋升正部。2022年10月，易会满在中共二十大当选中央委员。

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