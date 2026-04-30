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全红婵︱上半年停赛调整伤病 将专注学业

即时中国
更新时间：16:50 2026-04-30 HKT
发布时间：16:50 2026-04-30 HKT

广东省二沙体育训练中心30日发文，指奥运跳水金牌选手全红婵仍处于伤病调整期，暂不具备参赛的条件，将多专注于学业，缺席上半年各项比赛，包括即将举行的2026年全国跳水冠军赛。

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全红婵受伤患困扰，今年上半年停赛。微博
全红婵受伤患困扰，今年上半年停赛。微博

全红婵3月底刚过19岁生日，接受专访时透露长期受体重伤患困扰，又透露遭网民语暴，在镜头前落泪求公众口下留情，即使网暴也冲著她个人，不要伤害自己家人及朋友。全红婵又承认受上述压力，曾想过退役，目前只想好好休息。二沙体育训练中心之后就全红婵遭网暴报警。

相关新闻：全红婵︱受访爆2025年受体重困扰 情绪失控：希望大家不要再骂我︱有片

 
 

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