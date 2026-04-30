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院长子被踢爆「唔返工照出粮」 重复领¥8.4万奖金 

即时中国
更新时间：12:58 2026-04-30 HKT
发布时间：12:56 2026-04-30 HKT

内地知名医院爆出怀疑「子承父荫」的「吃空饷」丑闻。湖南中医药大学第一附属医院院长朱镇华之子，遭院内员工实名举报，指其长期未有实际上班，却照领薪酬奖金，金额或逾百万元人民币。校方昨日（30日）证实已介入调查，并初步发现朱某在借调期间，确曾重复领取绩效奖金共8.4万元（人民币，下同），已要求其全数退还。

湖南中医药大学介入调查证重复支薪

据内媒报道，该院一名陈姓女员工近日爆料，指控院长朱镇华之子朱某，自2019年入职医院健康管理科后「从未实际上班」，却长期领取科室的各项福利、奖金及补贴，估算多年来不法所得可能高达百万元人民币。

相关新闻：渭南文旅局长妻子被举报「吃空饷」 长年请假照领工资 

事件曝光后，该院纪委一度称调查后发现朱某仅「重复领取」约2万元，并已退还，不属「吃空饷」。然而，举报人陈女士对此结果表示无法接受，质疑调查不全面，要求上级纪检机关介入。

陈女士质问院长其子「吃空饷」。
陈女士质问院长其子「吃空饷」。
健康管理科朱某领取工会福利。
健康管理科朱某领取工会福利。
健康管理科朱某领取工会福利。
健康管理科朱某领取工会福利。
叶某违纪违法典型。
叶某违纪违法典型。

随著事件发酵，湖南中医药大学介入调查后有新发现。校方初步查明，朱某于2022年1月被借调至医院重症医学科工作，但在借调期间，原属的健康管理科仍向其重复发放绩效奖金，合共8.4万元人民币。

校方已正式要求朱某退还所有重复领取的款项，并责成附属医院必须进一步规范内部管理，堵塞管理漏洞。对于相关指控，院长朱镇华早前受访时曾否认儿子「吃空饷」，强调一切等待院方依法依规处理。事件仍在进一步调查中。
 

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