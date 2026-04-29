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「困难老人」接受探访竟住大屋藏「五粮液」 社区认：实为贺寿

即时中国
更新时间：18:34 2026-04-29 HKT
发布时间：18:34 2026-04-29 HKT

江苏一社区近日因探访「困难老人」引发造假争议。网传照片显示，社区工作人员手持慰问物资，与一名长者在住所内合照，惟背景可见单位宽敞豪华，客厅柜上更陈列一瓶高价名酒「五粮液」。网民质疑：「住大屋、饮名酒，这也算困难户？」批评社区做样子、浪费公帑。

面对舆论压力，涉事社区回应承认：该名老人的生活确实不困难。工作人员解释，当日上门实际上是给80岁以上高龄长者过生日，表达关怀，并非扶贫性质的困难慰问。然而，活动在宣传时使用了「慰问」字眼，加上豪宅与名酒的图片背景，造成公众误解。

客厅柜上陈列高价名酒。逐浪新闻
客厅柜上陈列高价名酒。逐浪新闻
客厅柜上陈列高价名酒。逐浪新闻
客厅柜上陈列高价名酒。逐浪新闻
社区工作人员手持慰问物资（鸡蛋和鱼）。逐浪新闻
社区工作人员手持慰问物资（鸡蛋和鱼）。逐浪新闻

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网民认为，即使为长者庆生，社区亦不应以「困难老人」名义发布信息，批评此举有误导之嫌。有人指出，图中富裕生活的背景与「慰问」行为形成强烈反差，反映基层宣传粗疏、欠专业。截至发稿，当地有关部门暂未进一步说明。事件再次引发社会对社区活动透明度及用语规范的讨论。

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