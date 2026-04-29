泼「红油」︱成都租赁纠纷 8汉掟火锅汤底落泳池被捕

四川成都发生泼「红油」事件。有泳池因租赁纠纷，遭人半夜投掷火锅底料及酱油，污染池水。警方已拘捕涉案8人。

成都市公安局青羊区分局4月28日发布警情通报，指4月27日7时01分，张某报警称其经营的游泳池被人破坏。

经查，因该游泳池经营场地存在租赁纠纷，场地产权方刘某某指使杨某、李某等7人，于4月27日凌晨1时13分许，将火锅底料、酱油等液态物投入承租方张某经营的游泳池内污染池水，随后逃离现场。经公安机关第一时间勘验提取水样，并送专业机构检验，水样中未检出有毒害物质。

目前，刘某某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌寻衅滋事罪已被依法采取刑事强制措施。案件正在进一步办理中。