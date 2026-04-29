5月1日起北京禁飞禁售无人机 大疆今下架相关产品

北京全域禁飞禁售无人机新规即将于5月1日落地，行业龙头大疆今日（29日）下午4时起将全面下架北京门店有关产品，线上电商平台无人机产品亦停止发往北京。

大疆国贸旗舰店工作人员告诉「界面新闻」，今日16时前，全北京仅该门店还有部分无人机产品短时在售，售价与官网同步，未有优惠。16时后，全北京门店将不再销售大疆无人机产品。按照相关要求，北京地区所有无人机产品须在4月30日前清库，线上平台也停止发货。5月1日后，若用户想要在线购买大疆无人机，需寄往外省市地址。

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关于售后方面，该工作人员称，北京大疆门店不承担维修职责，若有相应需求，需前往其他省市自助寄修或者在当地线下授权服务中心现场置换。

目前在电商平台上，部分大疆无人机在京东仍可正常下单，今日23:10前付款，预计4月30日送达北京；天猫平台上的大部分无人机产品则已均显示「此商品不支持在当前地区（北京）销售」。

天猫平台大疆官方旗舰店

DJI Mavic 3 Pro。大疆官方网站

DJI Mavic 4 Pro。大疆官方网站

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3月27日，北京市十六届人大常委会通过《北京市无人驾驶航空器管理规定》，指自5月1日起，北京市行政区域全域为无人驾驶航空器管制空域，所有室外飞行活动均需提出申请。规定明确，禁止非法生产、组装、拼装、改装无人驾驶航空器或者破解其系统；不得向在北京市行政区域内的单位和个人销售、出租无人驾驶航空器及其核心部件；禁止运输、携带无人驾驶航空器及其核心部件进入北京市行政区域，现有无人驾驶航空器完成实名登记和资讯核实的，由所有者携带的除外。

北京市公安局有关负责人介绍，现有无人驾驶航空器所有者需在2026年4月30日前，按要求完成实名登记和启动，自规定施行之日起3个月内应完成资讯核实，包括公安机关上门核实、自行前往派出所核实和电话核实3种途径。

作为全球无人机市场的主导品牌，大疆产品覆盖入门到专业全场景需求，在售机型包括DJI Mavic 4 Pro、DJI Air 3S、DJI Mini 5 Pro等系列，价格从1999元至13888元不等。