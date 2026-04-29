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广西原主席蓝天立被起诉 收贿数额特别巨大

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更新时间：10:31 2026-04-29 HKT
发布时间：10:31 2026-04-29 HKT

最高人民检察院公布，去年5月落马的广西壮族自治区政府原主席蓝天立涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。

检察机关起诉指控：蓝天立利用担任广西壮族自治区河池市委书记，广西壮族自治区政府副主席，自治区政协主席，自治区政府主席等职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人给予的财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

现年64岁的蓝天立，广西壮族人，长期在自治区科技厅工作，曾任副厅长、厅长，后来担任河池市市长、市委书记，属于重点培养的壮族精英。

2011年，49岁的蓝天立升任自治区政府副主席，2016年担任常务副主席，2018年升任广西自治区政协主席，2020年底任自治区政府主席。他也是中共第十八届、十九届中央候补委员，二十届中央委员。

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